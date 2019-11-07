Синоптики предупредили украинцев об опасности [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках на западе Украины до 1,5 метра. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в связи с ожидаемыми значительными дождями ожидается подъем уровней воды:
6 ноября на реках Закарпатья на 0,5-1,5 м;
7 ноября на реках Сян и Днестр (Львовская, Ивано-Франковская области) - на 0,3-1,3 м;
7 ноября на реке Прут (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,3-0,7 м.
Отмечается, что повышение уровня воды в реках будет проходить в пределах русел, что не предполагает негативных последствий.
Ранее сообщалось, когда украинцам стоит ждать похолодания.
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