В четверг, 7 ноября, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках на западе Украины до 1,5 метра. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в связи с ожидаемыми значительными дождями ожидается подъем уровней воды:

6 ноября на реках Закарпатья на 0,5-1,5 м;

7 ноября на реках Сян и Днестр (Львовская, Ивано-Франковская области) - на 0,3-1,3 м;

7 ноября на реке Прут (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,3-0,7 м.

Отмечается, что повышение уровня воды в реках будет проходить в пределах русел, что не предполагает негативных последствий.

Ранее сообщалось, когда украинцам стоит ждать похолодания.