Втекти зі Східного Берліна - тепер можна завдяки програмі віртуальної реальності. Британський режисер та німецький студент відтворили так звану "смугу смерті" - ділянку на межі східної і західної частин міста.

В роки холодної війни її намагалися перетнути сотні жителів Німецької демократичної республіки, 138 людей під час втечі загинули.

Через окуляри віртуальної реальності можна побачити саму стіну в реальному масштабі, а також тунель між двома будівлями у різних секторах Берліна. Нагадаю, цієї суботи виповнюється 30 років з моменту падіння Берлінського муру.