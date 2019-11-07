В Киеве захватили скандальное общежитие [ Редактировать ]
В Киеве на улице Полевая 19/8 произошли массовые столкновения возле скандального общежития. Об этом сообщили жители общежития в Facebook.
Девушка ведет прямую трансляцию с места событий. На видео видно, как люди в форме захватили общежитие и не пускают жильцов в доме. На первом этаже выбиты окна и двери.
По словам жителей, в общежитие ворвались представители исполнительной службы с "титушки", которые избили людей и заставили их выйти из дома, где остались дети и домашние животные.
Podrobnosti.ua связались с отделом коммуникации Национальной полиции Киева, где не прокомментировали данную ситуацию, но пообещали опубликовать подробности происшествия.
Раньше сообщалось о том, что в Сирии захватили сестру аль-Багдади. А также в Киеве захватили спорткомплекс.
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