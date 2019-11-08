"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует полной смены состава украинской делегации в ООН за отказ подписать резолюцию о борьбе с нацизмом [ Редактировать ]
Заявление партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь" возмущена отказом украинской делегации присоединиться к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
Это решение выглядит особенно вызывающим, потому что принято накануне Международного дня борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Теперь для всего мира становится понятно, что Украину последовательно превращают в государство, в котором ксенофобия, этническая и расовая нетерпимость и дискриминация становятся основой официальной политики. В котором деятельность неонацистов становится частью политической жизни общества.
Еще совсем недавно украинские сторонники расового превосходства были изгоями в украинской политике. Но теперь, при прямом попустительстве и даже содействии политиков и чиновников, эти парии все глубже проникают в государственные, силовые и образовательные структуры. Ведут открытую пропаганду межнациональной розни. Продавливают решения о реабилитации организаций и деятелей прошлого, проводивших ксенофобскую и антисемитскую политику.
На государственном уровне продолжает реализовываться доктрина националистической унификации и подавления прав этнокультурных общин многонациональной Украины. Безнаказанными остаются преступления против журналистов и СМИ, отстаивающих культурное и этническое равноправие.
Так дальше продолжаться не может! "Оппозиционная платформа - За жизнь" не собирается мириться с такой вопиющей ситуацией. Мы требует смены состава украинской делегации в ООН. Требуем поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
Мы выступаем за немедленный пересмотр государственной политики в гуманитарной и сфере межнациональных отношений. Безусловного обеспечения и защиты прав всех культурных и языковых общин в Украине, как того требует Конституция.
Мы требуем немедленного прекращения деятельности всех политических структур, которые исповедуют идеологию ксенофобии и нетерпимости.
Мы также требуем от правоохранительных органов действенной реакции по каждому факту разжигания межнациональной розни и каждому факту насилия на почве расовой ненависти.
Мы будем добиваться увольнения с государственной службы и из бюджетных организаций чиновников и должностных лиц, содействующих распространению идей этнокультурного неравноправия, и замеченных в сотрудничестве с правоэкстремистскими организациями.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" не даст выкрасить Украину в коричневый цвет!
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