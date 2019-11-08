Каждое новое заявление представителей украинской власти - это просто верх непрофессионализма и цинизма в отношении своих избирателей.

Ярчайший пример - утверждение министра культуры Владимира Бородянского, заявившего в своем интервью: Украинская православная церковь "должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви" и указать, что административный центр управления Украинской православной церковью находится в Москве.

Очевидно, в силу своего невежества или политической заангажированности министр культуры игнорирует тот факт, что УПЦ – это независимая, самостоятельная церковь, руководство которой избирается на Соборе епископов. УПЦ имеет свой Церковный суд и Священный Синод и полностью независима от Русской православной церкви, связана с ней только общими молитвами.

Возникает вопрос: почему министр культуры, который говорит, что "центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве - через тот же Синод", и выступает против единственной канонической православной церкви в Украине, возглавляемой Его Блаженством митрополитом Онуфрием, не занимает такую же позицию по отношению к Украинской греко-католической церкви? Ведь УГКЦ находится в структуре Римско-католической церкви. И когда УГКЦ избирает епископов, это решение требует утверждения в Риме.

Заявления министра культуры, члена команды Зеленского – не что иное, как продолжение политики Порошенко, который из политических соображений вмешивался в церковные дела, что привело к расколу православия не только в Украине, но и во всем мире.

Мы видим, что политику Порошенко (ее воплощением в делах церковных стали получение томоса и рейдерские захваты храмов и имущества УПЦ - единственной канонической православной церкви в Украине) сегодня продолжает команда Зеленского.

Невежественный, не владеющий ситуацией министр культуры Бородянский влазит в крайне чувствительные для украинцев сферы религии и языка, что только усиливает раскол в обществе. Не отстает от Бородянского и безграмотная министр образования, которая уже заявила о закрытии русских школ и переводе их на украинский язык обучения.

Пещерная русофобия, которая проявляется в дискриминации русского языка, русских школ, дискриминации русскоязычных граждан, - это продолжение политики Порошенко и реализация его ущербного лозунга "Армія. Мова. Віра".

Можно по-разному относиться к Коломойскому, который называет отдельных министров дебилами и подонками, но, по всей видимости, в этом случае он прав.