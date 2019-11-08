Мужчина, который стрелял по соседям в жилом доме на Чаадаева в Киеве, Алексей Берестецкий выступил с заявлением. Это произошло перед заседанием Святошинского районного суда.

Мужчина заявил, что помнит момент стрельбы и не помнит, почему стрелял в соседа.

"Я не помню, я был в состоянии аффекта или что", - заявил задержанный.

Стрелок также заявил, что не является должником по оплате коммуналки, хотя в Святошинском районном суде рассматривается иск ОСМД о взыскании с него долговых обязательств.

Раньше сообщалось о том, что убийца пытается отделаться "липовыми" документами. А также в Ривне посреди улицы открыли стрельбу.