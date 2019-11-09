В субботу, 9 ноября, в Днепре на проспекте Слобожанском обнаружили жуткую находку. Труп мужчины неподвижно лежал на лавочке. Очевидцы вызвали полицию и медиков, передает "Информатор".

По предварительной информации, личность мужчины не установлена - при себе у него не было никаких документов. Визуально, умершему было около 30 лет.

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Местные жители рассказали, что мужчина пролежал на скамье несколько часов и рядом с ним отдыхала компания молодых людей. Видимо они посчитали его пьяным, а потому не стали вызывать "скорую".

Когда именно скончался мужчина и что стало причиной его гибели предстоит выяснить судебно-медицинским экспертам. По предварительной информации, видимых следов насильственной смерти на теле умершего не было.

Ранее сообщалось, что женщина покончила с собой из-за мужа, а также в Харькове зверски расстреляли мужчину.