Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,50 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 2450,1887 гривен за 100 долларов (-1,3929 гривен).

При этом курс доллара на 8 ноября составляет 2451,5816 гривен за 100 долларов.

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