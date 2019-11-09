Курс валют в Украине на 11 ноября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,50 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 2450,1887 гривен за 100 долларов (-1,3929 гривен).
При этом курс доллара на 8 ноября составляет 2451,5816 гривен за 100 долларов.
Ранее мы писали о курсе валют в Украине на выходные.
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