Зловмисникові світить до восьми років за ґратами

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який залишав так звані "закладки" наркотиків у парках Києва. Під час трусу в ділка знайшли майже 30 пакунків із товаром.

Чоловік зізнався - заробляв тим, що лишав наркотики в домовлених місцях. Нині усі вилучені психотропи передали на експертизу та з'ясовують їхнє походження.

А зловмисникові світить до восьми років за ґратами.