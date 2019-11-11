Поліція Києва затримала "кладмена" [ Редактировать ]
Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який залишав так звані "закладки" наркотиків у парках Києва. Під час трусу в ділка знайшли майже 30 пакунків із товаром.
Чоловік зізнався - заробляв тим, що лишав наркотики в домовлених місцях. Нині усі вилучені психотропи передали на експертизу та з'ясовують їхнє походження.
А зловмисникові світить до восьми років за ґратами.
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