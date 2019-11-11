В понедельник, 11 ноября, вы сможете с легкостью избавиться неудач в делах. Для этого вам всего лишь нужно три раза за день произнести слова заговора на удачу в делах. Первый - за два часа до обеда, второй - за час до сна, и последний - в полночь.

Бабка-колдунья, что в гробу находится и тот гроб охраняет, ты правя свое колдовское дело, шествовала смело. Счастье сбирала, у людей забирала, удачу воровала и себя одаряла. Надели меня, колдунья удачей, а с ней и счастьем в придачу

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