Заговор на 11 ноября [ Редактировать ]
Заговор / Фото: "Бровары"
В понедельник, 11 ноября, вы сможете с легкостью избавиться неудач в делах. Для этого вам всего лишь нужно три раза за день произнести слова заговора на удачу в делах. Первый - за два часа до обеда, второй - за час до сна, и последний - в полночь.
Бабка-колдунья, что в гробу находится и тот гроб охраняет, ты правя свое колдовское дело, шествовала смело. Счастье сбирала, у людей забирала, удачу воровала и себя одаряла. Надели меня, колдунья удачей, а с ней и счастьем в придачу
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