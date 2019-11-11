Мировые цены на нефть значительно снизились на фоне новостей о взаимном снижении пошлин властями США и Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов 11 ноября.

Так, по состоянию на 09:10 по Киеву январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,68 (1,09%) - до $61,83 за баррель.

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Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $0,65 (1,14%) - до $56,59 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,21 в пользу Brent.

Раньше сообщалось о том, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер.