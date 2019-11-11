"Слуга народа" не хочет расставаться с фигурантом переписок с проститутками - "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" выступили с важным заявлением.
"С начала работы парламента ІX созыва прошло совсем немного времени, но фракция новой партии власти уже успела обрасти громкими скандалами. Избиратели уже узнали обо всем: от прогулов и кнопкодавства "слуг народа" до внутренних коррупционных разборок между группами влияния в партии и позорных шоу на полиграфе.
Примечательно, что никакого обещанного президентом Зеленским очищения фракции от этих разоблачений не последовало. "Слуги народа" не могут расстаться даже со скандальным "слугой" - автором переписки с проститутками Богданом Яременко, который в медиа стал символом Зе-партии.
Каждому украинскому избирателю стало совершенно ясно, кого завел в парламент Владимир Зеленский под брендом "Слуга народа". Ожидать от этих "народных избранников" политической ответственности и защиты интересов граждан не приходится. Покорные и потерявшие репутацию они удобны власти, как послушные кнопкодавы. Такие "слуги" безропотно одобрят распродажу земли и государственных предприятий, проголосуют за повышение тарифов и примут любой "бюджет нищеты", который им прикажет поддержать их старший брат МВФ.
Надежды на формирование ответственной власти в Украине не оправдались. Теперь, чем раньше остановится "зеленый принтер", тем меньше новых проблем будет у украинских семей", - говорится в сообщении.
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