В "Оппозиционной платформе - За жизнь" выступили с важным заявлением.

"С начала работы парламента ІX созыва прошло совсем немного времени, но фракция новой партии власти уже успела обрасти громкими скандалами. Избиратели уже узнали обо всем: от прогулов и кнопкодавства "слуг народа" до внутренних коррупционных разборок между группами влияния в партии и позорных шоу на полиграфе.

Примечательно, что никакого обещанного президентом Зеленским очищения фракции от этих разоблачений не последовало. "Слуги народа" не могут расстаться даже со скандальным "слугой" - автором переписки с проститутками Богданом Яременко, который в медиа стал символом Зе-партии.

Каждому украинскому избирателю стало совершенно ясно, кого завел в парламент Владимир Зеленский под брендом "Слуга народа". Ожидать от этих "народных избранников" политической ответственности и защиты интересов граждан не приходится. Покорные и потерявшие репутацию они удобны власти, как послушные кнопкодавы. Такие "слуги" безропотно одобрят распродажу земли и государственных предприятий, проголосуют за повышение тарифов и примут любой "бюджет нищеты", который им прикажет поддержать их старший брат МВФ.

Надежды на формирование ответственной власти в Украине не оправдались. Теперь, чем раньше остановится "зеленый принтер", тем меньше новых проблем будет у украинских семей", - говорится в сообщении.