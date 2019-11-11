Почему нельзя спать с телефоном / Фото: Cavan Images

Сон с телефоном уже обычное дело для современного человека. Он всегда под рукой и может служить неплохим развлечением перед сном. Но эта привычка может негативно влиять на организм.

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Множество исследований доказало вред телефона на здоровье человека. Например, иногда из-за этого вам бывает сложнее заснуть.

"Когда вы смотрите на телефон, он излучает голубой свет, который мешает организму вырабатывать мелатонин. Мелатонин - это тот гормон, который регулирует сон и позволяет вашему организму отдохнуть", - рассказывает семейный терапевт Ибинье Осибоду-Оньяли.

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