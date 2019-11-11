Экс-представитель президента Украины в Кабинете министров Украины Андрей Герус объяснил причины своего увольнения. Соответствующую публикацию он сделал в популярной социальной сети.

"С конца августа я не посетил ни одного заседания Кабмина, то есть де-факто уже более 2 мес не выполняю функций представителя президента в Кабмине. Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально. Поэтому всякие сенсационно-конспирологические версии, в частности, связанные с инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля. (Олег Ляшко - ред.), это действительно весело", написал он в Facebook.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил Геруса. А также Зеленский встретился с представителями ОБСЕ.