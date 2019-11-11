Анонсированное "Укртрансгазом" повышение тарифов на транспортировку газа приведет к увеличению платежей со стороны бизнеса и населения на 36 млрд грн в год. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, выступая на круглом столе "Новая тарифная политика в сфере транспортировки газа: вызовы для Украины", сообщает "МинПром".

"Предварительные расчеты, которые есть у Федерации работодателей, свидетельствуют о том, что дополнительные расходы украинских потребителей газа от такого решения составят около 36 млрд грн. И почти 18 млрд грн - это расходы, которые понесет население", - отметил он.

Понятно, что повышение цены на газ "потянет" за собой и повышение большинства тарифов на ЖКУ.

Ну и как там с обещаниями президента Зеленского? В середине июля этого года он заявил о намерении снизить тарифы на ЖКУ и выразил убеждение, что для этого нужно правительство и "большое желание". Но, видимо, нет ни правительства, ни "большого желания".

"Мы уже говорили с МВФ, со Всемирным банком, они очень боялись, что мы будем резко снижать тарифы. Не потому, что они против, а потому, что они не понимают за счет кого и чего. Чтобы не было пробелов в бюджете. Только желание. Мы это обязательно сделаем", - поделился планами Зеленский.

Ну что, обязательно сделали? А ведь стоимость газа на европейских хабах достигла минимальных значений. При этом население Украины вынуждено оплачивать любые прихоти монополистов.

МВФ и Всемирный банк могут быть довольны: рассуждения о снижении тарифов на ЖКУ - это очередное "вешание лапши на уши", к которому действующая власть быстро пристрастилась.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"