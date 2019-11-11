"Может вывернуть душу": Валерий Меладзе покорил украинцев (видео) [ Редактировать ]
На выходных, 9-10 ноября, певец Валерий Меладзе выступил на сцене Украины. В социальной сети бурно обсуждают концерт артиста, который покорил не только голосом, но и харизмой.
Меладзе за два дня собрал полные залы. Поклонники вместе с Валерием в унисон пели любимые песни. А, когда артист вышел "на бис", зрители собрались прямо под сценой.
Концерт оставил неизгладимое впечатление и подарил массу впечатлений фанатам. Они активно постят фотографии и видео с концерта со словами восхищения и благодарности:
"Без лишних слов! Моя вечная любовь. Грузин, который может вывернуть душу", "2 часа концерта прошли на одном дыхании. В каждой песне хотелось подпевать, не жалея голоса, а Валерий покорял своей искренностью, позитивом, и живым исполнением, которое никого не оставило равнодушным", "Сколько энергии и теплоты я получил за эти два дня! До скорой встречи!", "Валерий Меладзе поражает своей душевностью и экспромтом на сцене ,он не просто отрабатывает концерт ,а разговаривает со зрителями".
Без лишних слов !!!! Моя вечная любовь . Грузин который может вывернуть душу . И как же я кайфую от того , что сама являюсь слегка не русской мордой 😂, темперамент дай Боже , не усадить , не успокоить , не запретить .!!!!!! Валера спел мою любимую песню Иностранец , очень актуально , повсюду вроде бы свой 🤷♀️а неееет, всё-таки Иностранец . #люблю #Меладзе #киев #концерт #вечер #грузин
Публикация от Алина Андреевна (@alinakrohmal)
Валерий Меладзе поражает своей душевностью и экспромтом на сцене ,он не просто отрабатывает концерт ,а разговаривает со зрителями спрашивает какую песню хотят услышать ,и самое главное никакой фонограммы -поёт живьём ,всем любителям его песен советую сходить на концерт ,масса позитива и удовольствия 🤗🤗🤗👍🏻#меладзе #меладзекиев #liketime
Публикация от Инесса Невская (@ineska_lubeva)
Публикация от Shevchenkonata (@shevchenkonataaa)
Я не могу без тебя. . . #меладзе
Публикация от daria.danilchenko (@daria.danillchenko)
Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева поделилась фото с Меладзе.
по теме
Выходные в Киеве: куда пойти 10 ноября (афиша)
Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные
Гороскоп удачи на 9 ноября: кому обязательно повезет
Судьба человека зачастую преподносит сюрпризы
"Без фальши": Тина Кароль удивила отношениями с Даном Баланом
Ранне Тина Кароль уходила от прямого ответа но недавно в интервью украинскому СМИ певица рассказала правду об отношениях с Даном.
Сексуальная Даша Астафьева покорила поклонников
Астафьева порадовала поклонников новым фото
Вера Брежнева поразила необычным образом (фото)
Поклонники удивлены таким выбором наряда, но отметили, что исполнительница очаровательна в любом образе