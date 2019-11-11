На выходных, 9-10 ноября, певец Валерий Меладзе выступил на сцене Украины. В социальной сети бурно обсуждают концерт артиста, который покорил не только голосом, но и харизмой.

Меладзе за два дня собрал полные залы. Поклонники вместе с Валерием в унисон пели любимые песни. А, когда артист вышел "на бис", зрители собрались прямо под сценой.

Концерт оставил неизгладимое впечатление и подарил массу впечатлений фанатам. Они активно постят фотографии и видео с концерта со словами восхищения и благодарности:

"Без лишних слов! Моя вечная любовь. Грузин, который может вывернуть душу", "2 часа концерта прошли на одном дыхании. В каждой песне хотелось подпевать, не жалея голоса, а Валерий покорял своей искренностью, позитивом, и живым исполнением, которое никого не оставило равнодушным", "Сколько энергии и теплоты я получил за эти два дня! До скорой встречи!", "Валерий Меладзе поражает своей душевностью и экспромтом на сцене ,он не просто отрабатывает концерт ,а разговаривает со зрителями".

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева поделилась фото с Меладзе.