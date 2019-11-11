Право продавати та купувати землю зможуть тільки українські громадяни - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Право продавати та купувати землю зможуть тільки українські громадяни. Також найближчим часом Верховна Рада розробить та ухвалить закон, який чітко встановить види та механізми референдуму. Про це заявив Володимир Зеленський.
Президент України назвав обманом статтю Конституції в тому, що земля є об'єктом права власності українського народу.
"Чому це обман? Тому сьогодні, як і всі попередні роки, українці насправді не є повноцінними господарями своєї землі. Держава не надала їм такої можливості. Не створила умови для того, щоб українець міг розвивати господарство на своїй землі. Українці не можуть продавати або купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення ", - сказав Зеленський.
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