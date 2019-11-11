Народный прогноз погоды на 12 ноября: что ждет украинцев [ Редактировать ]
Во вторник, 12 ноября, ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщает сайт sinoptik.ua.
Так, 12 ноября отмечается день памяти святого Зиновия, епископа Егейского. Согласно народному прогнозу погоды, этот день считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник.
Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов - жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.
Ранее сообщалось, что киевлян предупредили об опасности.
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