Во вторник, 12 ноября, ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщает сайт sinoptik.ua.

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Так, 12 ноября отмечается день памяти святого Зиновия, епископа Егейского. Согласно народному прогнозу погоды, этот день считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник.

Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов - жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.

Ранее сообщалось, что киевлян предупредили об опасности.