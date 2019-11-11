"Женщина с пробегом": Слава Каминская шокировала фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками неожиданным фото. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.
"Не так страшен пробег, как его рисуют. Цитаты счастливых женщин", - написала Слава Каминская.
Поклонники звезды с юмором отнеслись к новому фото: "Растаможенная хоть?", "Слава, приколистка...", "Прекрати, а то я сейчас задохнусь от смеха", "Главное, чтоб не битая...".
Ранее сообщалось, что Славу из "НеАнгелов" уличили в фотошопе (фото).
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