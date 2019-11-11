Слова, сказанные новым советником Трампа по национальной безопасности Робертом О’Браеном в воскресном интервью CBS (отвечая на вопрос о продолжении военной помощи Украине он сказал - " я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно") вырваны из контекста и не означают, что идет речь о какой-либо приостановке военной помощи Украине.

Об этом сообщил у себя в Facebook спецкорр "Подробностей" в США Дмитрий Анопченко, поговорив с дипломатами и чиновниками.

В своем посте Анопченко приводит официальный ответ высокопоставленного сотрудника Белого дома.

"Посол О'Брайен четко выразил приверженность Администрации суверенитету Украины. Эта обеспокоенность и стимулировала решение администрации Трампа предложить военную помощь - ту самую помощь, которую администрация Обамы не предлагала. Эта администрация будет продолжать использовать широкий спектр инструментов и работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить выполнение Россией своих обязательств. Кроме того, мы будем работать с Украиной в процессе мирных переговоров и реформ, необходимых для долгосрочной стабильности и процветания", - говорится в информации из Белого дома, отражающей официальную позицию Вашингтона.

Анопченко также пишет, ссылаясь на своих собеседников в Вашингтоне, что реформы Роберта О’Брайена могут дать Украине уникальный шанс на перезагрузку отношений с США. поскольку обсуждается возможная реструктуризация всего украинского направления в администрации Трампа. Когда и команде Совета нацбезопасности США и в Госдепе курировать Украину будут новые люди, когда могут быть назначены новый посол Соединенных штатов в Киеве и преемник Курта Волкера на посту спецпредставителя США для Украины. Но это "окно возможностей" - для того чтобы после скандала с телефонным разговором Трампа с Зеленским начать отношения с чистого листа, - одновременно несет и опасность эту возможность для перезагрузки в очередной раз упустить - если просчитаться в переговорах с США, - сообщил источник в дипломатических кругах.

Напомним, в воскресенье в интервью программе "Лицом к лицу с нацией" на телеканале CBS новый помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен высказал надежду на успех переговоров о мире на Донбасе, заявив - "надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация; президент Трамп - первый президент, который отправила летальное вооружение Украине, я думаю, что это очень важно".