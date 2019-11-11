Существует множество факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая генетику, лишний вес, образ жизни и вредные привычки. Эксперты назвали десять удивительных вещей, которые уменьшают риск инфаркта.

Зубная нить

Оказывается, зубная нить может быть полезна для сердца. Хотя данное утверждение все еще оценивается учеными, врачи давно заметили явную связь между болезнями десен и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот почему так важно регулярно чистить зубы и пользоваться зубной нитью для удаления бактериального налета между зубами.

Заведите собаку

Прогулки с собакой увеличивают уровень физической активности, а сами домашние животные прекрасно снижают уровень стресса. Наконец, наличие собаки позволяет заводить множество друзей и знакомых среди собачников, а общительность тоже идет на пользу здоровью.

Поездка в отпуск

К инфарктам и инсультам приводит стресс. Прекрасным методом избавления от стресса будет поездка в отпуск, где можно расслабиться и на некоторое время забыть обо всех существующих проблемах.

Здоровый сон

Важность здорового сна нельзя недооценивать. Однако многие из нас продолжают его игнорировать, допоздна играя в разные видеоигры, зависая в барах или бороздя социальные сети. Установление четкого режима дня творит настоящие чудеса со здоровьем. Гарвардские ученые также доказали, что это является отличной профилактикой болезней сердца.

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