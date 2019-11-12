Полнолуние - очень коварное время. В этот период человек способен либо потерять все, что имеет, либо приумножить. В этот день также можно на длительный период в жизни привлечь удачу.

В ноябре 2019 года полнолуние произойдет 12 числа, пика оно достигнет в 15:34. Взойдет полная Луна в знаке Тельца.

Заговор на удачу в полнолуние 12 ноября:

Как чистая правда, что Господь Бог послал людям пять хлебов, что Иисус Христос есть Сын Божий, так правда, что наш Спаситель милостив. Обрати, Боже милостивый удачу мою с запада на восток, с севера на юг. Воздай удаче не три дороги, а укажи одну - ко мне. А ты, горе-беда, направляйся прямо в утробу змеи. Место там твое. Житие там твое. Я в оберег облачусь, золотом-серебром обкручусь. Чтоб во веки веков денег мне не сосчитать, горя-беды не узнать. Замок ключом замыкаю. В океан-море кидаю. Замок. Ключ. Язык. Аминь. Аминь. Аминь

Смотрите, какие знаки зодиака в опасности в полнолуние 12 ноября.

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