Первый шаг в борьбе за инвестиции: в СУП сообщили о снижении цен на электроэнергию [ Редактировать ]
Путем существенного снижения цен на электроэнергию в ряде областей страна сделала шаг в борьбе за инвесторов.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Союза Украинских предпринимателей на Facebook.
В СУП отметили относительно проблемы монополий, которая не дает развиваться украинским промышленным предприятиям, однако указали, что сейчас она отошла на второй план.
"В Украине всегда были проблемы с монополизацией в энергетической отрасли. Это создает проблемы с конкурентоспособностью промышленных предприятий, работающих в Украине. СУП наблюдает за ситуацией и с радостью сообщает, что за последние месяцы цены на электроэнергию во многих областях Украины снизились примерно на 10-12%", - говорится в сообщении.
В Союзе Украинских предпринимателей поздравили Кабинет министров и профильный комитет Рады со снижением тарифов и призвали не останавливаться на пути к реформам в энергетической отрасли.
"Приветствуем совместные усилия правительства и Комитета Рады по энергетике и призываем их не останавливаться на достигнутом. Украинская промышленность может развиваться только при условии конкурентных цен на энергоносители и упрощении доступа к сетям. В то же время, все это - первый шаг. Украина выиграет конкуренцию за инвестиции только тогда, когда стоимость электроэнергии и условия подключения будут лучше, чем у стран-соседей", - подчеркнули в союзе.
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