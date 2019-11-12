Абсолютное большинство украинцев не поддерживают введение рынка земли в нынешних условиях. Об этом заявил народный депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин в кулуарах Верховной Рады во вторник,12 ноября.

По его словам, сейчас украинская сельскохозяйственная земля является сильно недооцененной.

"В экономических условиях, в которых сегодня находится Украина, открытие рынка земли, по сути, ограбит нынешних владельцев паев. Такая земля, которая есть в Украине, должна быть дооценена и стоить на европейском уровне", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Народный депутат добавил, что фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" категорически не поддерживает законопроект о рынке земли и не будет за него голосовать.

"Вся наша фракция вышла сегодня к трибуне и заявила о своей позиции", - сказал парламентарий.

Он добавил, для открытия рынка земли необходимо подготовиться.

"Мы считаем, что должна быть восстановлена справедливость - вся государственная сельскохозяйственная земля должна быть разделена между теми людьми, которые не получили земельные паи во время первичной распаевки", - подчеркнул Сергей Левочкин.

После того, как будет распаевана государственная земля, необходимо провести всеукраинский референдум по вопросу земли. И только референдум даст ответ на вопрос - согласен ли украинский народ на то, чтобы был отменен мораторий на продажу земли сельхозназначения.

"Украинский народ должен принять на референдуме решение: будет или не буде продаваться украинская сельскохозяйственная земля. Только после этого любая власть: и президент, и парламент, и кабмин могут принимать решения о запуске рынка земли. До выполнения этих условий, мы будем категорически против этого законопроекта", - резюмировал оппозиционный политик.