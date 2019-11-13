Требуем начать уголовное расследование незаконной оперативно-розыскной деятельности СБУ в отношении народных депутатов Украины [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к директору Государственного бюро расследований Р. Трубе с заявлением о совершении руководством и сотрудниками Службы безопасности Украины преступления, которое заключается в проведении в отношении депутатов от нашей партии незаконной оперативно-розыскной деятельности СБУ, осуществляемой в нарушение Конституции Украины и действующего законодательства.
Партия требует от директора ГБР возбудить уголовное дело по опубликованной в СМИ информации о том, что департамент "К" СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы - За жизнь": Медведчуке В. В., Шуфриче Н. И., Козаке Т. Р., Нимченко В. И., Загороднем Ю. И., Колтуновиче А. С., Волошине О. А., Дубовом Р. М., Дунаеве С. В., Столаре В. М., Абрамовиче И. О., Приходько Н. И., Пономареве А. С., которые не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности. Следовательно, осуществление в отношении их каких-либо оперативно-розыскных действий является незаконным и содержит признаки уголовных преступлений.
Заявляем, что это - очередной этап политического преследования нашей партии, продолжение политики расправы над инакомыслящими. Требуем внести в ЕРДР сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 182, 344, 356, 365, 170, частью первой статьи 371 УК Украины.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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