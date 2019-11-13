Юрий Бойко: те, кто хочет распродать украинскую землю - слуги международных финансовых спекулянтов [ Редактировать ]
Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады в среду, 13 ноября.
Он подчеркнул, что тот обман украинского народа, который планируется со стороны так называемых слуг народа в земельном вопросе, - это закономерное нарушение всех их предвыборных обещаний.
"Сегодня вы пытаетесь ломать через колено не часть парламента, а большинство украинского народа, который против продажи земли, который не понимает и боится этого законопроекта. На самом деле, с сегодняшнего дня вы можете смело называть себя слугами МВФ, слугами Сороса, слугами транснациональных корпораций, которые лоббировали этот закон. Но вы теряете право называться слугами народа", - сказал Юрий Бойко, обращаясь к представителям монобольшинства.
"Последствия той колоссальной политической провокации, которая сегодня осуществляется в зале, будут ужасными для Украины. Потому что для украинцев земля - это святое. Недопустимо "под одеялом", в закрытом режиме прорабатывать законопроект, который касается и является чувствительным для миллионов граждан. Сама форма работы над этим законопроектом является ужасной, позорной и брутальной. Одумайтесь, не делайте этого, потому что с сегодняшнего дня начнется ваше падение", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
"Что бы вы ни делали, мы не дадим принять этот закон (об открытии рынка сельхозземель, - ред.). Этого не даст сделать народ Украины", - подчеркнул Юрий Бойко.
Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает на моратории на продажу земли до проведения всеукраинского референдума. Оппозиционеры считают, что вся государственная сельхозземля должна быть разделена между теми людьми, которые не получили земельные паи при первичном распаевании, составлен полный Земельный кадастр, обеспечена юридическая защита тех, кто работает на земле. По всей Украине проходят акции протеста против открытия рынка земли. Два дня подряд тысячи аграриев стоят под Верховной Радой, протестуя против распродажи украинской земли международным финансовым спекулянтам.
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