Количество афер с банковскими картами постоянно растет. Эксперты дали несколько советов, как обезопасить себя. Об этом сообщает РБК.

Есть два вида мошенничества с банковскими картами. Техническое мошенничество, когда кибермошенники воруют данных пользователей, и когда владельцев банковских карт сами теряют ПИН-код или рассказывают его кому-то.

Читайте также Цены на продукты в Украине: что подешевело

Чтобы уберечь свои деньги нужно:

никому не передавать свои данные и данные ваших карт

всегда звонить в банк и уточнять все детали

никогда не говорить никакие пароли

Ранее сообщалось о том, что мошенники нагло выманили у пенсионерки все сбережения.