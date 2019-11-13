Как защитить данные банковских карт от мошенников [ Редактировать ]
Количество афер с банковскими картами постоянно растет. Эксперты дали несколько советов, как обезопасить себя. Об этом сообщает РБК.
Есть два вида мошенничества с банковскими картами. Техническое мошенничество, когда кибермошенники воруют данных пользователей, и когда владельцев банковских карт сами теряют ПИН-код или рассказывают его кому-то.
Чтобы уберечь свои деньги нужно:
- никому не передавать свои данные и данные ваших карт
- всегда звонить в банк и уточнять все детали
- никогда не говорить никакие пароли
Ранее сообщалось о том, что мошенники нагло выманили у пенсионерки все сбережения.
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