"Сегодня Зе-власть предала украинский народ" - "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Сегодня Зе-власть предала украинский народ. Принятие в первом чтении законопроекта №2178-10 о продаже сельскохозяйственной земли - это начало операции по передаче украинских черноземов под контроль иностранцев, рейдеров и земельных олигархов.
Этот позорный акт капитуляции был принят вопреки воле подавляющего большинства украинских граждан, с нарушением Регламента работы Верховной Рады и всех законодательных процедур. Власть не захотела прислушаться ни к мнению фермеров, ни к доводам оппозиции, ни к протестам людей. Зе-марионетки в парламенте в очередной раз послушно нажали на кнопки.
Во время выборов президент Зеленский и "Слуги народа" обещали украинским гражданам народовластие, верховенство Конституции и Закона. Но страна получила политический произвол монодиктатуры и бессовестный передел народного достояния.
Если их не остановить, Украина потеряет свою экономическую самостоятельность, лишится земли, стратегических предприятий и природных ресурсов. Украинский народ будет обречен на нищету, безработицу и бесправие.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет всеми законными методами отстаивать суверенные конституционные права украинского народа! Мы продолжаем борьбу в парламенте, в местных советах и судах. Призываем украинских граждан открыто и активно выступить со своей оценкой президенту Зеленскому и каждому депутату, проголосовавшему сегодня за антинародный закон.
Мы не будем спокойно наблюдать, как власть разоряет страну, обирает людей и устанавливает антинародный режим. Вместе мы сможем сорвать земельную аферу власти. Теперь мы будем добиваться проведения референдума уже не только по земельному вопросу, но и о доверии к этой власти. Предатели украинского народа должны быть отправлены в отставку.
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