Погрозами з бойовим пістолетом завершилася абсолютно штатна ситуація на дорозі у Рівному. Там патрульні зупинили автомобіль через порушення правил. Пасажири виявилися нетверезими, чинили опір та ще й погрожували всіх перестріляти. Більше розкажуть наші кореспонденти.

Рівне. Неподалік міського озера патрульні зупинили позашляховик. У машині четверо чоловіків.

"Всі мали явні ознаки алкогольного спяніння особливо пасажири, які поводили себе дуже зверхньо і зухвало і на одне із зауважень припинити опір працівникам поліції один з пасажирів спробував вийти з автомобіля з рук випав пістолет. Бойовий пістолет", - говорить Сергій Мерчук, начальник Управління патрульної поліції у Рівненській області.

Дебоширів затримали. Тоді й побачили у водія на нозі електронний браслет. Виявилося чоловік під домашнім арештом. У двох із пасажирів уже теж були проблеми з законом. А ще один - колишній працівник міліції.

"Це контингент якби мовити постійні клієнти поліції. Отобто особи раніше судимі за тяжкі злочини. Що стосується працівника МВС пенсіонера якраз, який на сьогоднішній день на пенсії і здійснює адвокатську діяльність нам попередньо відомо, що дехто з цих пасажирів ренжровера - це його клієнти", - говорить Антон Крук, речник ГУНП у Рівненській області.

Колишній правоохоронець Сергій Авраменко, полковник міліції. І зброя його - нагородна.

"Цей працівник, як ви говорите, бувший він сказав, що моя б воля - я би вас всіх перестріляв. Має такі досить впливові зв'язки і вже наперід погрожує працівникам поліції про те, що ми будем мати досить багато проблем. Під час затримання патрульний постраждав, йому було нанесено легкі тілесні ушкодження", - говорить Сергій Мерчук, начальник Управління патрульної поліції у Рівненській області.

У поліції нині відкрили провадження за опір. Кажуть усім фігурантам справи загрожує до трьох років позбавлення волі.

"Зброя вилучена, патрони вилучені, атомобіль вилучений, перебуває на штрафмайданчику. Слідчі не вбачають, що ці особи можуть переховуватися від слідства, вони тут місцеві відомі люди, тому якби підстав для того, щоб затримувати слідчі не побачили", - говорить Антон Крук, речник ГУНП у Рівненській області.

Поки слідчі вирішують, чи оголошувати підозру, колишній правоохоронець Авраменко раптово занедужав. Розшукати чоловіка вдалося в обласному центрі торакальної хірургії.

"Ми вислухали версію поліції хочемо вашу… чоловік просто йде, то ви не хочете поспілкуватись".

Які проблеми зі здоров'ям у пацієнта - дізнатися ми не змогли. Не на камеру сказав вважає себе потерпілим. Напади на поліцейських в області трапляються вже не вперше. З початку року лише в Рівному таких випадків було 17.