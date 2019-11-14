Поліція Києва затримала банду катів [ Редактировать ]
У столиці затримали злочинців, які викрадали й катували людей. Відомо, що всі учасники групи - кияни. Правоохоронці встановили - четверо чоловіків викрали жительку Києва та її родину і вивезли до приватного будинку за місто.
Жінку звинуватили в крадіжці 20 тисяч доларів. Бранку катували, вимагаючи повернути гроші. Триває слідство.
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