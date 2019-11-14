Офісний працівник врятував спайдермена від падіння [ Редактировать ]
Чергова витівка "Французького спайдермена". Цього разу скелелаз Ален Робер намагався підкорити будівлю в Парижі, що має понад 150 метрів.
Він почав здійматися на бізнес-центр без будь-якого спорядження, проте на заваді йому стала негода. Усе могло завершитися трагічно.
Утім, небайдужий відчинив Роберові вікно на одному з верхніх поверхів будівлі. Унизу спайдермена зустріла захоплена публіка. Робер відомий тим, що без страхування підкорив сотню висоток по всьому світові.
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