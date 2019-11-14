Лунный календарь на 15 ноября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В пятницу, 15 ноября, можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными). Благоприятное время для защиты дипломов, диссертаций или сбора сведений для их написания.
В этот период активность начинает уменьшаться, настает частая смена состояний, идей и суждений. Когда накопленные за минувшие фазы опыт и силы энергетически продолжаются пускаться на реализацию планов.
В этот период лунного месяца уже различимы первые итоги, вложенных прежде усилий. Случающиеся смены настроений могут относиться не только к деловой области, но и личной жизни.
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