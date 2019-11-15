В Instagram пропали лайки [ Редактировать ]
В популярной социальной сети Instagram произошли неожиданные изменения. Администраторы соцсети объявили, что запустили глобальный эксперимент по отказу от лайков под фотографиями.
Стоит отметить, что если эксперимент удастся, то соцсеть окончательно заблокирует систему лайков.
Известно, что на первом этапе тестирования было охвачено семь стран: Австралия, Бразилия, Канада, Ирландия, Италия, Япония и Новая Зеландия. Отовсюду отклики были положительными, потому в Instagram решили продолжить тестирование революционных изменений.
Раньше сообщалось о том, что в Instagram произошел массовый сбой. А также в Facebook появилась новая функция.
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