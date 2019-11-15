Добыча газа в Украине - это вопрос нацбезопасности, а не энергонезависимости - Амир Килани [ Редактировать ]
Увеличения добычи газа в Украине является не столько вопросом энергонезависимости Украины, сколько вопросом национальной безопасности.
Об этом в ходе дискуссионной панели "Что мешает газовой независимости Украины" заявил представитель Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd в Украине Амир Килани.
"До 2015 года это был вопрос энергонезависимости от соседних стран. В данный момент нужно понимать, что в этом есть большая доля экономики. Есть потребление. Есть внутренняя добыча, которая ниже этого потребления. Даже на этой минимальной точке потребления, в которой сейчас Украина находится. Соответственно этот дефицит перекрывается импортом", - отметил он.
Разница между импортом и внутренней добычей газа, по словам Килани, состоит в том, что второе обеспечивает больший доход бюджета страны.
"Потому что импорт - это только НДС, а внутренняя добыча - это также рента. Это рост ВВП, потому что будет работать экономика. Это рабочие места, что позволит не давать высококвалифицированным кадрам, которых в этой отрасли итак дефицит, выезжать из Украины. Что немаловажно, это платежный баланс", - пояснил представитель Xinjiang Beiken Energy.
"Это не только вопрос младшего и старшего брата. Внутренняя добыча может дать очень быструю генерацию роста ВВП страны. Внутренняя добыча газа - это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Килани.
"Если взять сообщения Минфина касательно недовыполнения доходной части бюджета за последние пару месяцев, большую часть занимает недополучение ренты", - резюмировал он.
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