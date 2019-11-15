В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький розповів про земельну реформу з усіма її перевагами для населення.

Заступник міністра розповів, що не дивлячись на усі суперечки та скандали цього тижня, у влади є впевненність, що законопроект про обіг земель таки ухвалять у другому читанні та в цілому.

"Зараз будуть вноситись правки, які допоможуть об’єднати і отримати голоси", - підкреслив Тарас Висоцький.

Крім того, політик також розповів про те, чого саме очікувати аграріям, які вже обробляють землю.

"Є як мінімум 3 причини, які надають впевненості чинним аграріям. Почнемо з фінансової. Прийнятий вчора закон про бюджет на 2020 рік. Там закладено 4 млрд грн на компенсацію відсоткової ставки на рівні облікової ставки НБУ по кредитам на купівлю сільськогосподарських земель… Другий момент - є ще закладено 240 млн грн на фонд гарантування кредиту", - додав Висоцький.

Також, Тарас Висоцький пояснив, коли саме буде ясність щодо нової програми співробітництва з МВФ та скільки ще триватимуть перемовини.

"Зазвичай перемовини тривають декілька тижнів. Тому, розпочинаючи роботу цього тижня, маємо ще принаймні наступних два тижні. І тоді, як практика показує, рішення після від’їзду може бути досить швидким… Я не можу розказувати деталі перемовин, але в мене настрій дуже позитивний", - зауважив заступник міністра.