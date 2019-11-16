Во Франции полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" [ Редактировать ]
В субботу, 16 ноября, на улицах Парижа (Франция) произошли массовые столкновения во время акции протеста по случаю годовщины создания движения "желтых жилетов". Правоохранители задержали более 40 участников демонстрации. Об этом сообщает BFM TV.
Как сообщается, на улицу вышли несколько сотен протестующих, через некоторое время между ними и правоохранителями возникли столкновения. Для разгона радикально настроенной демонстрации силовики применили слезоточивый газ.
По предварительным данным, полиция задержала по меньшей мере 41 протестующего, выписала 5 штрафов и осмотрела свыше 1200 человек.
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