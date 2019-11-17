З якої нагоди сотні українців зібралися у центральноиму соборі Нью-Йорка? Як самозванка потрапила на державну службу у США? І за які суму в Канаді продали "елітну корову"? Про це та інше дивіться у нашому огляді.

Видовищно та шляхетно. Ліхтарі у вигляді морських тварин засяяли в ботанічному саду Парижа. Там розпочалося щорічне світлове шоу. Тема нинішнього - захист Світового океану від забруднення і змін клімату. Інсталяції, які сягають 30 метрів в довжину и 10 у висоту - творіння рук китайських майстрів. Загалом, програма налічує 50 сцен, де задіяні тропічні риби і загадкові істоти, які переховуються в безодні, та фауна полярних областей Землі.

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Півтисячі років виповнилося столиці Куби. З цієї нагоди в Гавані відбулися народні гуляння. Напередодні ювілею нічне небо над містом осяяв барвистий феєрверк. Чи не усе місто "вийшло" на набережну Малекон, щоб помилуватися піротехнічною виставою. З нагоди свята міста Св.Христофора - це частина повної назви Гавани, по відеозв'язку кубинців привітав папа Римський Франциск. Раніше країну відвідала й іспанська королівська пара.

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Золоте теля. За рекордні 106 тисяч доларів у Канаді продали унікальну корову породи "чорний ангус". Купила дорогоцінний лот канадська компанія з розведення великої рогатої худоби. За словами представника аукціону, ця покупка стала найдорожчою за всю його п'ятдесяти дворічну історію. Виручити таку привабливу суму за елітну корову ніхто не сподівався. Хоча очікували, що битва буде запеклою.

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Самозванка на державній посаді. Американські ЗМІ виявили, що кваліфікація однієї з високопоставлених співробітниць Держдепартаменту, 35-річної Міни Чанг вельми сумнівна. З розслідування телеканлу NBC News витікає, що жінка підробила обкладинку Time і збрехала про свою освіту і професійні досягнення. Завдяки чому у квітні потрапила на відповідальну роботу шестизначною зарплатою в американський Держдеп. Там на цю інформацію поки не відреагували.

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Свято милосердя. З нагоди Всесвітнього дня бідних у Ватикані нагодували півтори тисячі нужденних. Традиційно обід влаштували в залі Павла VI у Ватикані. Частування із людьми розділив і Понтифік - Папа Римський Франциск. Накрити 150 столів та наготувати страви допомогли волонтери з усієї Італії. Гроші зібрали завдяки благодійним пожертвам.

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Молебен за Україну у середмісті Великого Яблука. У центральному католицькому соборі Нью-Йорка вшанували пам'ять жертв Голодомору. На молебен до храму святого Патрика прийшли сотні парафіян. Під час месси виступив і постійний представник України про ООН - Володимир Єльченко. У своєму зверненні до вірян він згадав про злочини сталінського режиму, закликав поважати свою історію та берегти українську спадщину.