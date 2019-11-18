В Киеве водитель Uber устроил жуткое ДПТ, где пострадала беременная женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Около 22:30 на улице пьяный водитель автомобиля такси Uber на Skoda на улице Эстонской въехал в автомобиль Volkswagen. Убегая с места ДТП на перекрестке улиц Туполева и Салютная, влетел в автомобили, стоявшие на светофоре", - говорится в сообщении.

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Беременная женщина была госпитализирована. Водитель Uber отказался на месте пройти тест на алкоголь, после чего его отправили сдать анализы.

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель "влетел" в столб, а также в Киеве на Куреневке произошло тройное ДТП.