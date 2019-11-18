Пьяный водитель Uber устроил жуткое ДТП [ Редактировать ]
В Киеве водитель Uber устроил жуткое ДПТ, где пострадала беременная женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Около 22:30 на улице пьяный водитель автомобиля такси Uber на Skoda на улице Эстонской въехал в автомобиль Volkswagen. Убегая с места ДТП на перекрестке улиц Туполева и Салютная, влетел в автомобили, стоявшие на светофоре", - говорится в сообщении.
Беременная женщина была госпитализирована. Водитель Uber отказался на месте пройти тест на алкоголь, после чего его отправили сдать анализы.
Ранее сообщалось, что в Днепре водитель "влетел" в столб, а также в Киеве на Куреневке произошло тройное ДТП.
по теме
В Германии столкнулись два пассажирских самолета
В аэропорту Франкфурта произошло жуткое ЧП
В сугробах застрял поезд: пришли аномальные снегопады
Началось резкое похолодание, из-за чего в сугробах застрял пассажирский поезд
Дантеса "похоронили" под Черновцами (фото)
Под Черновцами "похоронили" Владимира Дантеса
На Украину обрушится мощнейшая магнитная буря
На Украину обрушится самая мощная магнитная буря
Киевлянка "заказала" любовницу мужа: появились новые детали
Служба безопасности Украины раскрыли новые детали заказного убийства