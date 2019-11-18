Критический возраст для рака у женщин и мужчин разный. Ученые из США рассказали, какой возраст самый опасный. Об этом пишет The Mirror.

Согласно исследованиям, критический возраст для женщин - рубеж 60 лет. Средний показатель - 64 года. Именно в этот период у женщин обнаруживают рак груди. У мужчин - рак поджелудочной железы.

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Также, распространенной болезнью является рак печени. Чаще всего его диагностирую в 55 лет.

Ученые пришли к выводу, что причина кроется в некачественном питании и вредных привычках. К этом возрасту в организме накапливается большое количество токсинов.

Ранее сообщалось о том, какой завтрак приводит к развитию рака.