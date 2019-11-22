Специалист по морским рыбным промыслам Грег Скомал снимал на камеру акул под водой в то время, как хищник напал на него. Соответствующее видео было опубликовано на ouTube-канале Atlantic White Shark Conservancy.

Известно, что инцидент произошел в американском городе Орлеан, штат Массачусетс. Видео атаки удалось заснять на видео.

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Ученый стоял на специальном мостике исследовательского судна и снимал акул под водой. В какой-то момент на поверхность выпрыгнула огромная самка белой акулы, известная как акула-людоед.

"Акулы-людоеды - дикие и непредсказуемые создания", - подписали видео

Раньше сообщалось о том, что в Таиланде трагически погиб турист. А также мальчик вырвал сестру из пасти крокодила.