В Колумбии произошел взрыв вблизи полицейского участка. В результате происшествия погибли трое правоохранителей и еще 10 человек получили ранения, сообщает El Tiempo.

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Известно, что вблизи отделения полиции взорвался заминированный грузовик. После этого в городе прогремели еще 2 взрыва.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере трое сотрудников полиции, еще 10 человек были травмированы. В муниципалитете был введен комендантский час до 23:30.

Ранее сообщалось, что в Днепре в многоэтажке прогремел взрыв.