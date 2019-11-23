У полицейского участка произошел мощный взрыв, есть погибшие [ Редактировать ]
В Колумбии произошел взрыв вблизи полицейского участка. В результате происшествия погибли трое правоохранителей и еще 10 человек получили ранения, сообщает El Tiempo.
Известно, что вблизи отделения полиции взорвался заминированный грузовик. После этого в городе прогремели еще 2 взрыва.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере трое сотрудников полиции, еще 10 человек были травмированы. В муниципалитете был введен комендантский час до 23:30.
Ранее сообщалось, что в Днепре в многоэтажке прогремел взрыв.
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