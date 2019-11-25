Каждый человек на протяжении всей своей жизни думает о старости. Многих волнует вопрос, смогут ли они встретить свою старость с любимым человеком. Астролог назвал знак зодиака, который проведет остаток жизни в одиночестве.

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Водолей

Этот знак зодиака рискует провести старость в одиночестве. Он зачастую не стремится создать крепкую семью, ведь находится в погоне чего-то неизвестного. Со сложным характером Овнов сложно смириться, поэтому на старость от него могут отвернуться не столько семья но и друзья. Вечно брюзжащего Овна могут устроить в дом престарелых, чтобы он больше никого не доставал своими придирками.

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