Во вторник, 26 ноября, погода в Украине будет холодной. Синоптики предупредили водителей о гололедице на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, в западных областях ожидается туман, видимость 200-500 м, местами гололед, на дорогах гололедица.

Ранее сообщалось, что западную Украину засыпало снегом, а также смотрите прогноз погоды на неделю.