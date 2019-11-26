Погода в Украине: синоптики предупредили об опасности [ Редактировать ]
Фото: radiolubreg.ru
Во вторник, 26 ноября, погода в Украине будет холодной. Синоптики предупредили водителей о гололедице на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.
Как отмечается, в западных областях ожидается туман, видимость 200-500 м, местами гололед, на дорогах гололедица.
Ранее сообщалось, что западную Украину засыпало снегом, а также смотрите прогноз погоды на неделю.
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