Сергей Левочкин: закон об оборонных закупках будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств [ Редактировать ]
Закон об оборонных закупках будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и даст возможность отечественным предприятиям лучше конкурировать во время оборонных тендеров. Об этом после Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил народный депутат от "ппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.
"Комитет рассматривал проект закона об оборонных закупках. Основная цель этого проекта состоит в более эффективном использовании бюджетных средств и преодолении коррупции при проведении оборонных закупок", - подчеркнул Сергей Левочкин.
Народный депутат добавил, что принятие данного законопроекта будет стимулировать увеличение уровня локализации отечественной оборонной продукции.
"Этот законопроект вводит два важных критерия при оборонных закупках. Первый - жизненный цикл продукции. То есть военная техника и вооружение при закупках будут оцениваться с точки зрения их долговечности и, соответственно, качества. Второй - это преимущества при оборонных закупках для продукции с увеличенным процентом украинской локализации при производстве. Это будет учитываться при закупках и таким образом стимулировать создание большей стоимости в оборонной продукции на территории Украины", - отметил оппозиционный политик.
"Это даст возможность отечественным предприятиям более эффективно конкурировать во время оборонительных закупок и тендеров, которые будут проводиться правоохранительными органами и Министерством обороны Украины. Все это будет способствовать развитию оборонного сектора нашего государства", - резюмировал Сергей Левочкин.
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