Опалювальна катастрофа у Світловодську: чиновники не стримали обіцянки [ Редактировать ]
Світловодськ - досі без опалення. Попри обіцянки голови Кіровоградської обладміністрації, який запевняв, що у середу в помешканнях буде тепло. Поки що міські комунальники ліквідували пориви на магістральних мережах.
Нагадаю, опалювальний сезон у Світловодську - зірвали місцеві чиновники. Зрештою в ситуацію втрутилися правоохоронці та обласна влада. Проте комунікаційні мережі виявились абсолютно не підготовленими до зими. На допомогу світловодським ремонтним бригадам відрядили комунальників із сусідніх міст. У Світловодську продовжили шкільні канікули до понеділка та тимчасово зачинили дитячі садочки.
"Станом на цей час ліквідовані всі аварії на магістральних трубопроводах, заповнюються мікрорайони, заповнюються мережі частин міста, пориви трапляються тепер уже на локальних мережах, внутрішньобудинкових мережах, для цього працюють бригади і сьогодні задіяні бригади і водоканалу, і самого Світловодськпобуту, і аварійна бригада з Кременчука", - говорить Сергій Коваленко, перший заступник голови Кіровоградської ОДА.
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