Сьогодні, 29 листопада, в Кіровоградській обласній раді під час двадцять восьмої сесії депутати висловили свою позицію щодо закону про ринок землі. Про це повідомляє журналістка "Утреннего города".



Депутати обласної ради написали звернення до президента, Кабміну, Ради щодо недопущення порушення законодавства України та інтересів громадян України у питанні ринку землі.

"Ми обурені нехтуванням влади думкою громадськості під час прийняття відповідного закону. Це все призведе до нових земельних суперечок, а село продовжить занепадати. Відкриття ринку землі є дискримінаційним. Ми вимагаємо посилити державну підтримку аграріям, забезпечити прозорість механізмів на власність на землю. Ми також вважаємо, що робити відкритий ринок землі неможливо, поки частина країни перебуває під окупацією та у стані війни. Закликаємо Президента України підтримати державницьку позицію. Адже долю української землі може вирішити лише народ", - висловився депутат Андрій Тесленко.

"Це політика президента. Рада має зрозуміти, що вони взяли участь у найбільшій махінації. Нашу землю хочуть продавати щонайменш від 1 тисячі доларів. Від цього постраждає громада. На мою думку, Президент має вплинути на незаконні рішення, які приймає партія "Слуга народу", - заявила депутатка Людмила Давиденко.