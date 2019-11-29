С 1 декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как напомнили в ПФУ, соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

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Согласно закону, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Ранее мы писали о том, какие документы нужны для оформления пенсии.