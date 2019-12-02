Пес разорвал клыками лицо пожилой хозяйки [ Редактировать ]
В Бериславе Херсонской области, на улице Котляревского, в одном из жилых домов произошло ЧП. Об этом пишет t.ks.ua.
Хронически больная 78-летняя женщина осталась в доме лишь с домашней собакой. По неизвестным причинам пес набросился на лежачую пенсионерку.
Она не могла дать ему отпор, лишь закрываясь руками.
Однако пес не только кисти рук искусал, но вдобавок исполосовал клыками лицо хозяйки. Ей пришлось экстренно оказывать медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что собака лизнула мужчину и обрекла его на мучительную смерть
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