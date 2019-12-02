Киев засыпало снегом (фото, видео) [ Редактировать ]
Фото: "Подробности"
В столице Украины Киеве выпал первый снег. Пользователи сети массово принялись публиковать фото и видео в социальных сетях.
А "Подробности" не отстают.
Патрульная полиция Киева предупредила об опасности водителей и попросила быть внимательнее и аккуратнее.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве зафиксировали 9 температурных рекордов. А также читайте прогноз погоды на Новый Год.
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