Народний депутат від "Батьківщини", секретар парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС Валентин Наливайченко опублікував Національний план дій з реінтеграції та євроінтеграції України.

Співавторами документу стали учасники круглого столу "Євроінтеграція + реінтеграція Донбасу = формула успіху України", який пройшов 28 листопада у парламенті.

"Вже завтра, до нормандської зустрічі в Парижі, доопрацьований План дій направимо президенту Зеленському, щоб 9 грудня він не був з порожніми руками", - наголосив Валентин Наливайченко.

На його переконання, для міжнародних партнерів у нормандському форматі має прозвучати єдина сильна позиція України, яка знає, що робити для своїх громадян, для деокупації своєї території.

Національний план дій з реінтеграції та євроінтеграції України передбачає конкретні кроки у восьми сферах життя - міжнародній, безпековій, економічній, соціальній, інформаційній, медичній, екологічній та у місцевому самоврядуванні.

"Поділюся з Вами особистим: для мене надважливо відновити усі клітини нашої держави, запустити повноцінний кровообіг, і оновленою об‘єднаною країною інтегруватися до Євросоюзу", - зазначив політик.