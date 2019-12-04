Валентин Наливайченко опублікував "План дій з реінтеграції та євроінтеграції України" [ Редактировать ]
Народний депутат від "Батьківщини", секретар парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС Валентин Наливайченко опублікував Національний план дій з реінтеграції та євроінтеграції України.
Співавторами документу стали учасники круглого столу "Євроінтеграція + реінтеграція Донбасу = формула успіху України", який пройшов 28 листопада у парламенті.
"Вже завтра, до нормандської зустрічі в Парижі, доопрацьований План дій направимо президенту Зеленському, щоб 9 грудня він не був з порожніми руками", - наголосив Валентин Наливайченко.
На його переконання, для міжнародних партнерів у нормандському форматі має прозвучати єдина сильна позиція України, яка знає, що робити для своїх громадян, для деокупації своєї території.
Національний план дій з реінтеграції та євроінтеграції України передбачає конкретні кроки у восьми сферах життя - міжнародній, безпековій, економічній, соціальній, інформаційній, медичній, екологічній та у місцевому самоврядуванні.
"Поділюся з Вами особистим: для мене надважливо відновити усі клітини нашої держави, запустити повноцінний кровообіг, і оновленою об‘єднаною країною інтегруватися до Євросоюзу", - зазначив політик.
по теме
Встреча в "нормандском формате": Трамп оценил возможности
Во вторник, 3 декабря, президент США Дональд Трамп сделал заявление
Перспективи газової угоди: міністр енергетики Олексій Оржель оприлюднив урядову програму
Чи варто українцям очікувати на подорожчання газових тарифів? Свої прогнози сьогодні оприлюднив міністр енергетики Олексій Оржель
Ангела Меркель упала перед публикой (видно)
В четверг, 28 ноября, с канцлером Германии Ангелой Меркель произошел неприятный случай
У Європарламенті вважають, що Україна має повністю інтегруватися в ЄС
Україна має повністю інтегруватися в Євросоюз - вважає кандидат на посаду єврокомісара з політики розширення угорець Олівер Варгеї
В Верховной Раде открылась выставка "Новейшее вооружение разработки "КБ Южное""
Экспозиция приурочена ко Дню Вооруженных сил и представляет современные образцы военной техники, созданной в кооперации КБ "Южное" с более чем 100 предприятиями